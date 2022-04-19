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Факти / Світ

Джонсон закликав НАТО зміцнити обороноздатність України для неможливості нового вторгнення РФ – ОП

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Борис Джонсон і Володимир Зеленський

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак подякував прем’єр-міністру Британії Борису Джонсону за підтримку України та заклик посилити обороноздатність української держави до такого рівня, щоб нове вторгнення Росії стало неможливим.

– Це серйозна заява нашого союзника. На цьому постійно наголошує президент Володимир Зеленський, коли говорить про необхідність більшої кількості озброєнь для протистояння РФ, – підкреслив Єрмак у заяві, опублікованій на його каналі в Telegram у вівторок, 19 квітня.

Глава ОП Андрій Єрмак уточнив, що таку заяву Борис Джонсон зробив після відеопереговорів лідерів країн Північноатлантичного союзу.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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