Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що можливості Німеччини постачати зброю майже вичерпані.

Попри це, уряд вивчає список зброї, яку запросила Україна, та планує “з’ясувати, що можна поставити швидко”.

– Списки включають протитанкову зброю та зброю повітряної оборони, – сказав Шольц журналістам у Берліні за підсумками відеоконференції з президентом США Джо Байденом та іншими лідерами країн G7.

Шольц наголосив на тому, що треба постачати зброю, якою українська армія вже вміє користуватися. Також він заявив, що НАТО не втручатиметься у конфлікт в Україні.

Водночас прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав НАТО зміцнити обороноздатність України для неможливості нового вторгнення РФ. Таку заяву він зробив після відеопереговорів лідерів країн Північноатлантичного союзу.