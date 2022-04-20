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Факти / Світ

Попри вичерпані можливості: Німеччина вивчає список запитаної Україною зброї

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Олаф Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що можливості Німеччини постачати зброю майже вичерпані.

Попри це, уряд вивчає список зброї, яку запросила Україна, та планує “з’ясувати, що можна поставити швидко”.

– Списки включають протитанкову зброю та зброю повітряної оборони, – сказав Шольц журналістам у Берліні за підсумками відеоконференції з президентом США Джо Байденом та іншими лідерами країн G7.

Шольц наголосив на тому, що треба постачати зброю, якою українська армія вже вміє користуватися. Також він заявив, що НАТО не втручатиметься у конфлікт в Україні.

Водночас прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав НАТО зміцнити обороноздатність України для неможливості нового вторгнення РФ. Таку заяву він зробив після відеопереговорів лідерів країн Північноатлантичного союзу.

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Фото: Getty Images

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