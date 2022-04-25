Суверенна Україна існуватиме і після Путіна – Блінкен

Ніхто не знає, скільки триватиме ця війна, але незалежна Україна точно існуватиме довше, ніж російський диктатор Володимир Путін, який вже програв, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен після візиту до Києва.

– Ми не знаємо, як розгортатиметься у подальшому ця війна, але ми знаємо, що суверенна незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Володимир Путін. І наша підтримка України продовжуватиметься. Вона триватиме, доки не побачимо остаточного успіху, – сказав він журналістам.

На його думку, Росія вже зазнала поразки, Кремлю не вдалося відібрати суверенітет та незалежність України.

– Вона прагнула підтвердити могутність своїх військових, свою економіку. Ми бачимо зараз протилежне, – наголосив Блінкен.

Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін відвідали Україну.

Під час переговорів із президентом Володимиром Зеленським сторони обговорили пріоритетні питання – оборонну допомогу, посилення санкційної політики проти Росії, фінансову підтримку України та гарантії безпеки.