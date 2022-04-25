Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 61 день війни
Вбили Вбили
215 дітей
Поранили Поранили
>391 дитину
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Світ

Суверенна Україна існуватиме і після Путіна – Блінкен

Валентина Летяк редакторка стрічки
Ентоні Блінкен

Ніхто не знає, скільки триватиме ця війна, але незалежна Україна точно існуватиме довше, ніж російський диктатор Володимир Путін, який вже програв, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен після візиту до Києва.

– Ми не знаємо, як розгортатиметься у подальшому ця війна, але ми знаємо, що суверенна незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Володимир Путін. І наша підтримка України продовжуватиметься. Вона триватиме, доки не побачимо остаточного успіху, – сказав він журналістам.

На його думку, Росія вже зазнала поразки, Кремлю не вдалося відібрати суверенітет та незалежність України.

– Вона прагнула підтвердити могутність своїх військових, свою економіку. Ми бачимо зараз протилежне, – наголосив Блінкен.

Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін відвідали Україну.

Під час переговорів із президентом Володимиром Зеленським сторони обговорили пріоритетні питання – оборонну допомогу, посилення санкційної політики проти Росії, фінансову підтримку України та гарантії безпеки.

Читайте
Віра у перемогу та наша підтримка допоможе Україні виграти війну – глава Пентагону

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка