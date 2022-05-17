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Факти / Світ

Сенат США підтримав виділення Україні $40 млрд допомоги

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Сенат США

Сенат США переважною більшістю голосів проголосував за надання допомоги Україні у розмірі 40 млрд доларів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Голосування відбулося у понеділок, 16 травня, під час якого 81 сенатор проголосував за, а 11 – проти.

Очікується, що остаточно Сенат має проголосувати за документ у середу, 18 травня, якщо всі законодавці погодяться відмовитись від правил дебатів. Далі документ надішлють на підпис президентові Джо Байдену.

Пакет військової та гуманітарної допомоги затримав сенатор Ренд Пол, республіканець із Кентуккі. Демократи в переважній більшості підтримали допомогу Україні, Пол входить до групи республіканців, які почали виступати проти подальшої допомоги через проблеми з дефіцитом.

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Коли пакет допомоги пройшов у Палату минулого тижня, 57 законодавців Республіканської партії виступили проти нього. Пол стверджував, що США не можуть дозволити собі такі витрати.

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Громадська підтримка допомоги Україні залишається стабільною та сильною. Опитування Університету Монмута показало, що 77% американців підтримують надання зброї Україні.

Нагадаємо, що Палата представників Конгресу, яку очолюють демократи, у 10 травня увечері проголосувала за ухвалення законопроєкту про надання Україні 40 млрд доларів допомоги.

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Джерело: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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