Впервые за несколько недель: РФ немного продвинулась на Харьковском направлении

Основные оперативные усилия России все еще сосредоточены вокруг Северодонецка. Но ее Западной группе войск, возможно, впервые за несколько недель удалось немного продвинуться на Харьковском направлении.

Об этом сообщает разведка Великобритании. Также разведчики отмечают, что 10 июня первый заместитель руководителя Военно-промышленной комиссии РФ спрогнозировал, что государственные расходы на армию вырастут на 600-700 млрд рублей, что может означать увеличение финансирования на приблизительно 20%.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 14 June 2022

