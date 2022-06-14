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Факты / Мир

Впервые за несколько недель: РФ немного продвинулась на Харьковском направлении

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Впервые за несколько недель: РФ немного продвинулась на Харьковском направлении

Основные оперативные усилия России все еще сосредоточены вокруг Северодонецка. Но ее Западной группе войск, возможно, впервые за несколько недель удалось немного продвинуться на Харьковском направлении.

Об этом сообщает разведка Великобритании. Также разведчики отмечают, что 10 июня первый заместитель руководителя Военно-промышленной комиссии РФ спрогнозировал, что государственные расходы на армию вырастут на 600-700 млрд рублей, что может означать увеличение финансирования на приблизительно 20%.

— Российское госфинансирование позволит оборонпрому страны медленно мобилизоваться для того, чтобы удовлетворять потребности, возникающие из-за войны против Украины. Но с удовлетворением многих этих потребностей могут быть проблемы, частично – из-за эффекта санкций и недостатка опыта, – объясняют разведчики.

Также в британской разведке отмечают, что у России, вероятнее всего, возникают трудности с производством высококачественной оптики и передовой электроники. Это может подорвать усилия по замене оборудования, потерянного в Украине.

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