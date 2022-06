Вперше за кілька тижнів: РФ трохи просунулась на Харківському напрямку

Основні оперативні зусилля Росії все ще зосереджені навколо Сєвєродонецька. Але її Західній групі військ, ймовірно, вперше за кілька тижнів вдалося трохи просунулась на Харківському напрямку.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії. Також розвідники наголошують, що 10 червня перший заступник керівника Військово-промислової комісії РФ спрогнозував, що державні витрати на армію зростуть на 600-700 млрд рублів, що може означати збільшення фінансування на близько 20%.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 June 2022

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 14, 2022