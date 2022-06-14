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Факти / Світ

Вперше за кілька тижнів: РФ трохи просунулась на Харківському напрямку

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Вперше за кілька тижнів: РФ трохи просунулась на Харківському напрямку

Основні оперативні зусилля Росії все ще зосереджені навколо Сєвєродонецька. Але її Західній групі військ, ймовірно, вперше за кілька тижнів вдалося трохи просунулась на Харківському напрямку.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії. Також розвідники наголошують, що 10 червня перший заступник керівника Військово-промислової комісії РФ спрогнозував, що державні витрати на армію зростуть на 600-700 млрд рублів, що може означати збільшення фінансування на близько 20%.

– Російське держфінансування дасть змогу оборонпрому країни повільно мобілізуватися для того, щоб задовольняти потреби, які виникають через війну проти України. Але із задоволенням багатьох цих потреб можуть бути проблеми, частково – через ефект санкцій і нестачу досвіду, – пояснюють розвідники.

Також у британській розвідці наголошують, що в Росії, найімовірніше, виникають труднощі з виробництвом високоякісної оптики та передової електроніки. Це може підірвати зусилля для заміни обладнання, втраченого в Україні.

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