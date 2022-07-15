Июль, 14 в 21:19

Экс-президент США Дональд Трамп, которому дважды объявляли импичмент, заявил, что уже принял решение баллотироваться в президенты в 2024 году. По его словам единственное, что осталось решить – это когда официально объявить об этом факте.

– Послушайте, я совершенно уверен, что, если я решу баллотироваться, я выиграю… Ну, мысленно я уже принял это решение, так что ничто на это не повлияет, – заявил Трамп в интервью изданию Intelligencer, опубликованном в четверг, 14 июля.

Дональд Трамп подчеркнул, что люди должны знать об этом заранее, так как по его мнению “многие даже не баллотировались бы”, если бы узнали о том, что он идет в президенты.

Напомним, Трамп проиграл выборы в 2020 году Джо Байдену с разрывом в 7 052 ​​770 голосов.

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Кроме того, федеральная прокуратура, генеральная прокуратура и окружные прокуроры ряда штатов проводят расследования по отношению к Дональду Трампу.

Среди дел, фигурантом которых стал американский экс-президент – мятеж в Капитолии, неправильное обращение с секретными документами Белого дома, вмешательство в выборы в США, финансовое мошенничество в президентском инаугурационном комитете, в мошенничество в Trump Organization и другие.

Источник: Intelligencer