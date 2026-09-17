Утром 17 сентября российский БпЛА атаковал в Черном море гражданское судно под флагом Танзании, которое направлялось в один из портов Украины.

Об атаке сообщили Администрация морских портов Украины и начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Атака на судно под флагом Танзании в Черном море 17 сентября: что известно

По данным АМПУ, российский беспилотник атаковал гражданское судно под флагом Танзании, когда оно направлялось в один из украинских портов.

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Олег Кипер уточнил, что в результате удара были повреждены надстройка и палуба судна.

Пока известно, что в результате атаки под флагом Танзании погиб капитан судна. Еще трое членов экипажа пострадали.

Информация о состоянии судна и других последствиях российской атаки уточняется.

В Администрации морских портов Украины подчеркнули, что Россия продолжает атаковать украинские порты, портовую инфраструктуру и гражданские торговые суда, создавая угрозу для международного судоходства в Черном море.

В АМПУ также призвали международное сообщество к скоординированным действиям для усиления защиты гражданского судоходства и международных логистических маршрутов.

Напомним, что в ночь на 17 сентября враг атаковал Одессу. В городе повреждено 19-этажное здание, частный жилой дом, а еще один — поврежден. Также зафиксированы повреждения хозяйственных построек и инфраструктуры.

В результате ночной атаки пострадали как минимум шесть человек, среди них — двое детей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 667-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.