Возвращение принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию в конце августа 2026 спровоцировало очередной виток напряженности в королевской семье.

Однако, несмотря на разногласия между братьями, король Чарльз III и принц Уильям демонстрируют абсолютное единство в ключевом вопросе.

Чарльз III и принц Уильям высказали общую позицию по отношению к Гарри и Меган Маркл

Как сообщает издание People со ссылкой на королевских экспертов, Чарльз III и принц Уильям солидарны в том, что герцог и герцогиня Сассекские больше не имеют права представлять Британскую корону.

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— Чарльз ІІІ и Уильям вполне единодушны, что Сассексы не должны представлять королевскую семью. Несомненно, они очень согласованы в этом вопросе, — подчеркнул королевский автор Рассел Майерс.

Как известно, 7 сентября от имени короля Чарльза ІІІ было обнародовано официальное письмо, в котором четко подчеркивается: принц Гарри и Меган Маркл остаются бездейственными членами монаршей семьи.

Это разъяснение повторяет условия, согласованные еще в 2020 году при их отказе от королевских обязанностей и переезде в США.

По данным инсайдеров, хотя Чарльз III поддерживает минимальный контакт с младшим сыном, отношения между принцем Уильямом и Гарри остаются глубоко замороженными.

Напомним, что ранее на возвращение принца Гарри и Меган Маркл в Британию отреагировали Кейт Миддлтон и принц Уильям.

По словам инсайдеров, Уэльские решили полностью сосредоточиться на королевских обязанностях и считают возвращение Гарри и Меган Маркл “второстепенным шоу”.

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