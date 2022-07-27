Путин хочет открыть в РФ производство беспилотников Bayraktar — Эрдоган
Российский президент Владимир Путин заинтересован в открытии завода турецкой компании Baykar Makina, производящей ударные беспилотники Bayraktar TB2.
Об этом сообщает CNN Türk со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
— Путин сказал мне, что хочет работать с Baykar, — заявил Эрдоган во время встречи правящей Партии справедливости и развития, где в частности обсуждали продукцию оборонно-промышленного комплекса.
Кроме того, ОАЭ хотят построить у себя завод по производству БПЛА Bayraktar.
19 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в будущем в Украине построят завод по производству турецких беспилотников Bayraktar. А генеральный директор компании Baykar Defence Халук Байрактар заявил, что никогда не начнет продавать свои товары России, поскольку поддерживает Украину в борьбе за независимость и свободу.