Июль, 26 в 22:09

Российский президент Владимир Путин заинтересован в открытии завода турецкой компании Baykar Makina, производящей ударные беспилотники Bayraktar TB2.

Об этом сообщает CNN Türk со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

— Путин сказал мне, что хочет работать с Baykar, — заявил Эрдоган во время встречи правящей Партии справедливости и развития, где в частности обсуждали продукцию оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, ОАЭ хотят построить у себя завод по производству БПЛА Bayraktar.

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19 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в будущем в Украине построят завод по производству турецких беспилотников Bayraktar. А генеральный директор компании Baykar Defence Халук Байрактар заявил, что никогда не начнет продавать свои товары России, поскольку поддерживает Украину в борьбе за независимость и свободу.