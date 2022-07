Производитель Bayraktar пообещал никогда не продавать беспилотники России

Производитель ударных оперативно-тактических средневысотных беспилотников Bayraktar никогда не начнет продавать свои товары России, поскольку поддерживает Украину в борьбе за независимость и свободу.

Об этом заявил генеральный директор компании Baykar Defence Халук Байрактар. По его словам, он не разрешит продажу беспилотников Bayraktar стране-агрессору России.

По его словам, компания никогда не снабжала Россию боевыми беспилотниками и не намерена помогать путинской армии, поскольку поддерживает Украину.

Interviewed by CNN today regarding the Bayraktar TB2 and its operations in Ukraine and elsewhere. Thank you for hosting me @jchatterleyCNN pic.twitter.com/TTIkCVuJ9M

— Haluk Bayraktar (@haluk) July 18, 2022