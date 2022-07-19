Производитель Bayraktar пообещал никогда не продавать беспилотники России

Июль, 19 в 0:23

Производитель ударных оперативно-тактических средневысотных беспилотников Bayraktar никогда не начнет продавать свои товары России, поскольку поддерживает Украину в борьбе за независимость и свободу.

Об этом заявил генеральный директор компании Baykar Defence Халук Байрактар. По его словам, он не разрешит продажу беспилотников Bayraktar стране-агрессору России.

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— Турция и Украина имеют стратегический уровень отношений, особенно в аэрокосмической и оборонной сферах. Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками. Мы закупаем у Украины турбинные двигатели для беспилотников. Мы построили отношения с Украиной так, что дает преимущества обеим странам, – заметил Байрактар.

По его словам, компания никогда не снабжала Россию боевыми беспилотниками и не намерена помогать путинской армии, поскольку поддерживает Украину.