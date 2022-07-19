Производитель Bayraktar пообещал никогда не продавать беспилотники России
Производитель ударных оперативно-тактических средневысотных беспилотников Bayraktar никогда не начнет продавать свои товары России, поскольку поддерживает Украину в борьбе за независимость и свободу.
Об этом заявил генеральный директор компании Baykar Defence Халук Байрактар. По его словам, он не разрешит продажу беспилотников Bayraktar стране-агрессору России.
— Турция и Украина имеют стратегический уровень отношений, особенно в аэрокосмической и оборонной сферах. Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками. Мы закупаем у Украины турбинные двигатели для беспилотников. Мы построили отношения с Украиной так, что дает преимущества обеим странам, – заметил Байрактар.
По его словам, компания никогда не снабжала Россию боевыми беспилотниками и не намерена помогать путинской армии, поскольку поддерживает Украину.
Interviewed by CNN today regarding the Bayraktar TB2 and its operations in Ukraine and elsewhere. Thank you for hosting me @jchatterleyCNN pic.twitter.com/TTIkCVuJ9M
— Haluk Bayraktar (@haluk) July 18, 2022