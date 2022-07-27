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Факти / Світ

Путін хоче відкрити в РФ виробництво безпілотників Bayraktar – Ердоган

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Bayraktar
Фото: Depositphotos

Російський президент Володимир Путін зацікавлений у відкритті заводу турецької компанії Baykar Makina, яка виробляє ударні безпілотники Bayraktar TB2.

Про це повідомляє CNN Türk із посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

– Путін сказав мені, що хоче працювати з Baykar, — заявив Ердоган під час зустрічі керівної Партії справедливості та розвитку, де зокрема і обговорювали продукцію оборонно-промислового комплексу.

Крім того, ОАЕ хочуть побудувати у себе завод із виробництва БПЛА Bayraktar.

Зараз дивляться

19 липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в майбутньому в Україні побудують завод із виробництва турецьких безпілотників Bayraktar. А генеральний директор компанії Baykar Defence Халук Байрактар заявив, що ніколи не буде продавати свої товари Росії, оскільки підтримує Україну в боротьбі за незалежність та свободу.

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