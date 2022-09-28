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Факти / Світ

Не мають жодних юридичних наслідків для світу: реакція ООН на фейкові референдуми

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Не мають жодних юридичних наслідків для світу: реакція ООН на фейкові референдуми
Фото: Факти ICTV

Україна – знову тема номер один в ООН. Цього разу через проведення Росією на тимчасово окупованих територіях псевдореферендумів.

До представників ООН вже звернувся президент України. Володимир Зеленський наголосив, що будь-які російські злочинні дії нічого не змінюють для України, ми не піддаємось на шантаж. Він закликав повністю ізолювати Росію та позбавити її права вето.

Більшість країн-учасниць Радбезу ООН рішуче засудили так звані референдуми. Таке псевдоволевиявлення відбулося не лише всупереч праву та Хартії ООН, але і загрожувало життю людей, які опинилися на тимчасово окупованих Росією територіях.

Зараз дивляться

Зокрема, представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що Штати ніколи не визнають жодну територію, яку Росія спробує захопити або анексувати, як щось інше, аніж частину України.

Країни-учасниці Радбезу дали чітко зрозуміти: хоч Москва і намалювала в результатах псевдореферендуму майже стовідсоткову згоду на “приєднання  до Росії” – це не матиме жодних юридичних наслідків для світу. Це – лише чергова спроба Кремля обґрунтувати несправедливу війну та відібрати шматок української території.

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Не засудили фейкові референдуми Індія та Китай, які відстоюють помірковану політику до Кремля. Вони лише закликали до миру та діалогу.

А от постпред Росії знову завів свою пропагандистську шарманку. Мовляв, “волевиявлення” проходило з дотриманням усіх виборчих норм.

Євросоюз теж заявив, що не визнає результатів псевдореферендумів за жодних умов. Там обурені такими діями Росії та погрозами Україні ядерною зброєю, і обіцяють нові санкції.

Відреагувала на “референдуми” під дулом автомата і Канада. Прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо заявив, що вони ніколи не визнають фіктивного голосування, як спроб Росії анексувати українські території, і планують запровадити нові санкції.

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