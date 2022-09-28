Вересень, 28 в 14:20

Україна – знову тема номер один в ООН. Цього разу через проведення Росією на тимчасово окупованих територіях псевдореферендумів.

До представників ООН вже звернувся президент України. Володимир Зеленський наголосив, що будь-які російські злочинні дії нічого не змінюють для України, ми не піддаємось на шантаж. Він закликав повністю ізолювати Росію та позбавити її права вето.

Більшість країн-учасниць Радбезу ООН рішуче засудили так звані референдуми. Таке псевдоволевиявлення відбулося не лише всупереч праву та Хартії ООН, але і загрожувало життю людей, які опинилися на тимчасово окупованих Росією територіях.

Зараз дивляться

Зокрема, представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що Штати ніколи не визнають жодну територію, яку Росія спробує захопити або анексувати, як щось інше, аніж частину України.

Країни-учасниці Радбезу дали чітко зрозуміти: хоч Москва і намалювала в результатах псевдореферендуму майже стовідсоткову згоду на “приєднання до Росії” – це не матиме жодних юридичних наслідків для світу. Це – лише чергова спроба Кремля обґрунтувати несправедливу війну та відібрати шматок української території.

Не засудили фейкові референдуми Індія та Китай, які відстоюють помірковану політику до Кремля. Вони лише закликали до миру та діалогу.

А от постпред Росії знову завів свою пропагандистську шарманку. Мовляв, “волевиявлення” проходило з дотриманням усіх виборчих норм.

Євросоюз теж заявив, що не визнає результатів псевдореферендумів за жодних умов. Там обурені такими діями Росії та погрозами Україні ядерною зброєю, і обіцяють нові санкції.

Відреагувала на “референдуми” під дулом автомата і Канада. Прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо заявив, що вони ніколи не визнають фіктивного голосування, як спроб Росії анексувати українські території, і планують запровадити нові санкції.