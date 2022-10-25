Октябрь, 25 в 20:17

Для оккупированных Россией Приднестровья в Молдове и Абхазии в Грузии можно создать площадку по аналогии с Крымской платформой.

С такой инициативой выступил президент Владимир Зеленский во время парламентского саммита международной Крымской платформы, который проходил в Загребе, Хорватия.

Президент заявил, что формат Крымской платформы может стать основополагающим для похожих гуманитарных и дипломатических платформ.

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— Мы должны сделать этот наш формат, формат Крымской платформы, стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были когда-то порабощены: от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий, — сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что для Украины есть сложности с реинтеграцией Крымского полуострова, который Россия аннексировала в 2014 году.

Президент добавил, что в контексте Крыма девятый год продолжается разрушение Россией всего международного права, всех нормальных экономических, социальных и культурных связей.

— На территории Крыма оккупантами не просто совершены тысячи преступлений… С 2014 года Крым — это единственная часть Европы, где продолжаются де-факто чистки — по религиозному и этническому признакам. Если ты мусульманин — российские оккупанты считают тебя виновным. Если ты киримли — российские оккупанты считают тебя виновным. Если у тебя украинский паспорт — российские оккупанты считают тебя виновным. Вдумайтесь еще раз: люди в таких условиях — уже девятый год, — сказал он.

Президент обратил внимание и на российскую милитаризацию Крыма и уничтожение оккупантами природы полуострова.

Владимир Зеленский отметил, что для Украины есть сложности с реинтеграцией Крымского полуострова, который Россия аннексировала в 2014 году.

Справочно. Абхазия является регионом Грузии, который с 1990-х годов при поддержке России претендовал на “независимость” и экономически зависит от Кремля. С 2008 года Абхазия находится под гибридной оккупацией России. Приднестровье — это территория Молдовы, у которой с 1991 года, при вооруженной поддержке России, появились претензии на “самостоятельность”. Регион тоже экономически зависит от Кремля и фактически находится под российской оккупацией, поскольку на территории Приднестровья размещены военные силы Российской Федерации. Северные территории — это четыре острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), на которые по праву претендует Япония. Острова были аннексированы СССР после Второй мировой войны. Украина считает их временно оккупированными Россией территориями Японии.

Площадка Крымской платформы была создана для координации международного сообщества для освобождения Крыма из-под российской аннексии. Первый саммит с участием мировых лидеров был проведен в 2021 году, а второй — в августе текущего года, во время полномасштабного вторжения РФ.