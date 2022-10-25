Жовтень, 25 в 20:17

Для окупованих Росією Придністров’я у Молдові та Абхазії у Грузії можна створити майданчик за аналогією з Кримською платформою.

З такою ініціативою виступив президент Володимир Зеленський під час парламентського саміту міжнародної Кримської платформи, який проходив у Загребі, Хорватія.

Президент заявив, що формат Кримської платформи може стати засадничим для схожих гуманітарних та дипломатичних платформ.

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– Ми маємо зробити цей наш формат, формат Кримської платформи, стартом для інших гуманітарних і дипломатичних платформ, які сприятимуть деокупації інших територій, які були колись поневолені: від Придністровʼя і Абхазії до Північних територій, – сказав він.

Володимир Зеленський зазначив, що для України є складнощі з реінтеграцією Кримського півострову, який Росія анексувала у 2014 році.

Президент додав, що в контексті Криму дев’ятий рік триває руйнація Росією всього міжнародного права, усіх нормальних економічних, соціальних та культурних зв’язків.

– На території Криму окупантами не просто скоєні тисячі злочинів… Від 2014 року Крим – це єдина частина Європи, де тривають де-факто чистки – за релігійною та етнічною ознаками. Якщо ти мусульманин – російські окупанти вважають тебе винним. Якщо ти киримли – російські окупанти вважають тебе винним. Якщо в тебе український паспорт – російські окупанти вважають тебе винним. Вдумайтеся ще раз: люди в таких умовах – уже дев’ятий рік, – сказав він.

Президент звернув увагу і на російську мілітаризацію Криму та знищення окупантами природи півострова.

Довідково. Абхазія є регіоном Грузії, який з 1990-х років за підтримки Росії претендував на “незалежність” та економічно залежить від Кремля. З 2008 року Абхазія перебуває під гібридною окупацією Росії. Придністров’я це територія Молдови, в якої з 1991 року, за збройної підтримки Росії, з’явились претензії на “самостійність”. Регіон теж економічно залежить від Кремля та фактично лишається під російською окупацією, оскільки на території Придністров’я розміщені військові сили Російської Федерації. Північні території – це чотири острови Курильської гряди (Ітуруп, Кунашир, Шикотан та Хабомаї), на які за правами претендує Японія. Острови були анексовані СРСР після Другої світової війни. Україна вважає їх тимчасово окупованими Росією територіями Японії.

Майданчик Кримської платформи був створений для координації міжнародної спільноти для звільнення Криму з-під російської анексії. Перший саміт за участі світових лідерів був проведений у 2021 році, а другий – у серпні поточного року, під час повномасштабного вторгнення РФ.