Август, 23 в 14:45

Чтобы вернуть безопасность в Европе и во всем мире, нужно освободить украинский полуостров Крым от российской оккупации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на втором саммите Крымской платформы.

Глава государства процитировал письмо заключенного оккупантами крымскотатарского политика Наримана Джеляла, что “с Крыма началось, и Крымом завершится”

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– И это действительно так, я в это верю стопроцентно. Чтобы преодолеть террор, чтобы вернуть прогнозируемость и безопасность нашему региону, Европе, всему миру, нужно одерживать победу в борьбе против российской агрессии. А значит, нужно освободить Крым от оккупации. Там, где началось, там и завершится. И это будет эффективная реанимация международного правопорядка, – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что речь идет не просто о политике, а о конкретной земле, городах, людях, культуре.

– Я знаю, что Крым с Украиной и ждет, когда мы вернемся. Я хочу, чтобы вы все знали: мы вернемся. Когда мы вернем и исправим все, что наделали оккупанты на нашем украинском полуострове. Что пришло в Крым и весь черноморский регион вместе с российской агрессией, вместе с российским оружием, – добавил президент.

Он проинформировал, что Россия спровоцировала в Крыму катастрофические угрозы экологии, невиданное разрушение природы, социальной жизни, экономический упадок, уничтожение памятников, милитаризацию. А российский флот заблокировал порты на Черном море и спровоцировал глобальный продовольственный кризис.

Зеленский уточнил, что Украина видит перспективу для Крыма, а также намерена восстановить справедливость для всех, кто пострадал от репрессий, преследований РФ.

– Деградация России началась с захвата Крыма, с террора против крымскотатарского народа, коренного народа Крыма, с репрессий, ставших едва ли не самыми большими религиозными гонениями в Европе в XXI веке против крымской мусульманской общины. Были изгнания из оккупированного Крыма всех обычных людей, которые говорили, что Крым – это Украина, кто не боялся защищать украинскую культуру, свободу в Крыму. Убийства, пытки, унижения, мародерства – все это оккупанты делали и продолжают делать в Крыму с первых недель его позорного захвата, — заявил глава государства.

Он отметил, что Россия украла жизнь даже у тех жителей Крыма, кому удалось не стать жертвой репрессий.