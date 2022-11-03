Ноябрь, 03 в 14:35

Вступление Беларуси в войну России против Украины остается маловероятным.

Прогноз аналитиков Института изучения войны относительно участия Беларуси в полномасштабной войне не изменился даже после вчерашних заявлений министра обороны РБ Виктора Хренина по итогам ежегодного заседания совместной коллегии МО России и Беларуси.

Аналитики убеждены, что Беларусь не присоединится к вооруженным действиям, хотя официальные лица РФ и РБ продолжают делать заявления о двустороннем оборонном сотрудничестве для поддержки давней информационной легенды о том, что последняя вступит в войну в Украине на стороне России.

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Так, Виктор Хренин заявил, что Россия и Беларусь провели заседание коллегии министерств обороны, чтобы “укрепить общий военный потенциал РФ и РБ для противодействия военным вызовам и угрозам, поступающим от НАТО”.

Однако в ISW считают, что Хренин, вероятно, предпочел лишь выразить постоянную лояльность Беларуси к России, а также продемонстрировать странам Запада белорусско-российское военное единство.

– Несмотря на это, мы по-прежнему считаем, что вступление Беларуси в войну очень маловероятно из-за ряда внутренних последствий для РБ, – подытожили в Институте изучения войны.

Эксперты считают, что Беларусь не будет приобщаться к вооруженным действиям, потому что это негативно отразится на режиме самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Не способствует участию в войне и ограниченный белорусский военный потенциал.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 253-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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