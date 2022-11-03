Чи приєднається Білорусь до війни Росії проти України – новий прогноз ISW

Листопад, 03 в 14:35

Вступ Білорусі у війну Росії проти України залишається малоймовірним.

Прогноз аналітиків Інституту вивчення війни щодо участі Білорусі в повномасштабній війні не змінився навіть після вчорашніх заяв міністра оборони РБ Віктора Хреніна за підсумками щорічного засідання спільної колегії МО Росії та Білорусі.

Аналітики переконані, що Білорусь не приєднається до збройних дій, хоч офіційні особи РФ та РБ продовжують робити заяви про двостороннє оборонне співробітництво для підтримки давньої інформаційної легенди про те, що остання таки вступить у війну в Україні на боці Росії.

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Так, Віктор Хренін заявив, що Росія і Білорусь провели засідання колегії міністерств оборони, щоб “зміцнити спільний військовий потенціал РФ та РБ для протидії військовим викликам і загрозам, що надходять від НАТО”.

Однак в ISW вважають, що Хренін, імовірно, волів лише виказати постійну лояльність Білорусі до Росії, а також продемонструвати країнам Заходу білорусько-російську військову єдність.

– Попри це, ми, як і раніше, вважаємо, що вступ Білорусі у війну є дуже малоймовірним через низку внутрішніх наслідків для РБ, – підсумовують в Інституті вивчення війни.

Експерти вважають, що Білорусь не долучатиметься до збройних дій, тому що це негативно позначиться на режимі самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Не сприяє участі у війні й доволі обмежений білоруський військовий потенціал.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 253-тю добу.

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