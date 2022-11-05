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Факты / Світ

РФ проводит учения в Беларуси из-за нехватки персонала и снарядов – разведка Британии

Татьяна Забожко, редактор ленты
Солдати РФ мобілізація в Росії

Россия, вероятно, пытается обеспечить военную подготовку граждан, привлеченных в ряды армии после объявленной частичной мобилизации и ежегодного осеннего призыва.

Об этом разведка Минобороны Великобритании сообщила в своей сводке 5 ноября.

Согласно данным британского оборонного ведомства, российские войска отправляют на учения в Беларусь, потому что в РФ не хватает персонала, боеприпасов и оборудования.

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В британской разведке констатируют: Вооруженные силы РФ перегрузило обучение около 300 тыс. военнослужащих после объявленной 21 сентября “частичной мобилизации”.

Эти проблемы усложнит еще и ежегодный осенний призыв, что стартовал 1 ноября.

Предполагается, что Россия во время призыва намерена дополнительно привлечь еще 120 тыс. солдат.

– Только что мобилизованные военнообязанные, вероятно, имеют минимальную подготовку или не имеют ее вообще.

Опытных офицеров и инструкторов отправили воевать в Украину, и некоторые из них уже погибли, – предполагают в разведке Минобороны Великобритании.

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В оборонном ведомстве уверены: развертывание сил с минимальной подготовкой или без нее обеспечивает незначительный дополнительный наступательный боевой потенциал армии РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 255-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: ГУР Минобороны

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