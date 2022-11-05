РФ проводит учения в Беларуси из-за нехватки персонала и снарядов – разведка Британии
Россия, вероятно, пытается обеспечить военную подготовку граждан, привлеченных в ряды армии после объявленной частичной мобилизации и ежегодного осеннего призыва.
Об этом разведка Минобороны Великобритании сообщила в своей сводке 5 ноября.
Согласно данным британского оборонного ведомства, российские войска отправляют на учения в Беларусь, потому что в РФ не хватает персонала, боеприпасов и оборудования.
В британской разведке констатируют: Вооруженные силы РФ перегрузило обучение около 300 тыс. военнослужащих после объявленной 21 сентября “частичной мобилизации”.
Эти проблемы усложнит еще и ежегодный осенний призыв, что стартовал 1 ноября.
Предполагается, что Россия во время призыва намерена дополнительно привлечь еще 120 тыс. солдат.
– Только что мобилизованные военнообязанные, вероятно, имеют минимальную подготовку или не имеют ее вообще.
Опытных офицеров и инструкторов отправили воевать в Украину, и некоторые из них уже погибли, – предполагают в разведке Минобороны Великобритании.
В оборонном ведомстве уверены: развертывание сил с минимальной подготовкой или без нее обеспечивает незначительный дополнительный наступательный боевой потенциал армии РФ.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: ГУР Минобороны