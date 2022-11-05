РФ проводить навчання в Білорусі через брак персоналу й снарядів – розвідка Британії
Росія, імовірно, намагається забезпечити військову підготовку громадян, яких залучили до лав армії після оголошеної часткової мобілізації та щорічного осіннього призову.
Про це розвідка Міноборони Великої Британії повідомила в своєму зведенні 5 листопада.
За даними британського оборонного відомства, російські війська навчають у Білорусі, тому що в РФ бракує персоналу, боєприпасів та обладнання.
У британській розвідці констатують: Збройні сили РФ перевантажило навчання близько 300 тис. військовослужбовців після оголошеної 21 вересня “часткової мобілізації”.
Ці проблеми ускладнить ще й щорічний осінній призов, що стартував 1 листопада.
Передбачається, що Росія під час призову має намір додатково залучити ще 120 тис. солдатів.
– Щойно мобілізовані військовозобов’язані, імовірно, мають мінімальну підготовку або не мають її взагалі.
Досвідчених офіцерів та інструкторів відправили воювати в Україну, і деякі з них уже загинули, – припускають у розвідці Міноборони Великої Британії.
В оборонному відомстві певні: розгортання сил із мінімальною підготовкою або без неї забезпечує незначний додатковий наступальний бойовий потенціал армії РФ.
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Джерело: Ministry of Defence
Фото: ГУР Міноборони