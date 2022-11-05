В Украине за два месяца было убито более 500 российских заключенных, завербованных ЧВК Вагнер

Ноябрь, 05 в 2:42

На территории Украины за два месяца погибли более 500 заключенных, которых завербовали боевики частной военной компании Вагнер и Евгений Пригожин.

По данным The Insider, нумерация документов свидетельствует о том, что в период с 18 сентября до 13 октября один из главарей ЧВК Вагнера Андрей Трошев присылал семьям завербованных из колоний в РФ наемников 224 письма, в которых выражено соболезнование в связи со смертью захватчиков.

По последним данным, примерно до середины октября на территории Украины умерли еще около 459 заключенных, которых завербовали на войну.

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Журналисты издания пришли к выводу, что к началу ноября число погибших превысило 500 человек. Об этом свидетельствуют сообщения родственников заключенных в социальных сетях, однако неизвестно точное количество умерших.

Российские издания предполагают, что на конец сентября наемники ЧВК Вагнер могли завербовать около 6 тыс. заключенных для ведения боевых действий против Украины.