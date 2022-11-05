Ноябрь, 05 в 12:21

В Генассамблее ООН готовят к голосованию еще одну резолюцию, содержащую пункт об осуждении преступления агрессии России и создании международного трибунала для наказания РФ.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил главный консультант кабинета руководителя Офиса президента Украины Олег Гавриш.

Сегодня украинская сторона делает все возможное, чтобы эти пункты были в резолюции, а затем представители стран мира за них проголосовали.

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Произойти это должно ориентировочно через две недели.

– Надеюсь, что все удастся, и это будет сделано. Но мы должны понимать, что даже если за резолюцию проголосуют, трибунал за счет ООН, вероятно, создан не будет. Необходимо, чтобы такое указание давал Совбез ООН, а Россия, все еще находящаяся в Совбезе, может его заблокировать, – объясняет Олег Гавриш.

Осознавая такие угрозы, Украина готовится к подписанию соглашения по этому вопросу с ЕС.

Если кто-либо из стран Европы не захочет голосовать за такое соглашение, например Венгрия, украинская сторона будет договариваться о присоединении с отдельными странами.

В частности, в конце ноября – начале декабря украинская делегация в составе нардепов будет встречаться с представителями США, Великобритании, Франции, Германии.

Депутаты намерены убеждать представителей стран присоединиться к решению о создании трибунала, чтобы наказать президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что накануне на заседании третьего комитета Генассамблеи ООН Россия проголосовала за проект документа, где осуждались ее действия.

Так, российский представитель проголосовал за документ, в котором было предложение, что “Генеральная Ассамблея ООН с тревогой отмечает попытки России оправдать ее территориальную агрессию против Украины якобы на основании искоренения неонацизма и подчеркивает, что использование термина “неонацизм” с целью оправдания территориальной агрессии подрывает настоящие усилия для противодействия неонацизму”.

Олег Гавриш уточнил, что резолюция, за которую проголосовала Россия, ни в коем случае не будет свидетельствовать, что Украина якобы имеет какое-то отношение к неонацизму.

Важным моментом является то, что своим голосованием Россия впервые признала агрессивные действия против Украины.

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