У Генасамблеї ООН готують резолюцію про створення трибуналу для РФ – ОП

Листопад, 05 в 12:21

У Генасамблеї ООН готують до голосування ще одну резолюцію, що міститиме пункт про засудження злочину агресії Росії та створення міжнародного трибуналу для покарання РФ.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив головний консультант кабінету керівника Офісу президента України Олег Гавриш.

Нині українська сторона робить усе можливе, щоб ці пункти були в резолюції, а потім представники країн світу за них проголосували.

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Відбутись це має орієнтовно за два тижні.

– Сподіваюсь, що все вдасться, і це буде зроблено. Але ми маємо розуміти, що, навіть якщо за резолюцію проголосують, трибунал за рахунок ООН, імовірно, створено не буде. Необхідно, щоб таку вказівку давала Рада безпеки ООН, а Росія, яка все ще перебуває в Радбезі, може її заблокувати, – пояснює Олег Гавриш.

Усвідомлюючи такі загрози, Україна готується до підписання угоди з цього питання з ЄС.

Якщо хтось із країн Європи не захоче голосувати за таку угоду, наприклад, Угорщина, українська сторона домовлятиметься про долучення з окремими країнами.

Зокрема, наприкінці листопада – на початку грудня українська делегація у складі нардепів зустрічатиметься із представниками США, Великої Британії, Франції, Німеччини.

Депутати мають намір переконувати представників країн приєднатися до рішення про створення трибуналу, щоб покарати президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, що напередодні під час засідання третього комітету Генасамблеї ООН Росія проголосувала за проєкт документа, де засуджувались її дії.

Так, російський представник проголосував за документ, у якому було речення, що “Генеральна Асамблея ООН з тривогою відзначає спроби Росії виправдати її територіальну агресію проти України нібито підставами викорінення неонацизму та підкреслює, що використання терміну “неонацизм” із метою виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні зусилля з протидії неонацизму”.

Олег Гавриш уточнив, резолюція, за яку проголосувала Росія, у жодному разі не свідчитиме, що Україна начебто має якийсь стосунок до неонацизму.

Важливим моментом є те, що своїм голосуванням Росія вперше визнала агресивні дії проти України.

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