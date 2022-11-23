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В Польше завершили сбор доказательств на месте падения ракеты

Карина Зуева, редактор раздела Lifestyle
Вибух у Пшеводув Польща
Фото: Getty Images

Сбор доказательств на месте падения ракеты в приграничной польской деревне Пшеводове Национальной прокуратурой Польши завершен. Сейчас идут согласования с украинской стороной о сотрудничестве в рамках этого следствия.

Обстоятельства происшествия выясняются в рамках расследования. Его проводит Мазовецкий отдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией национальной прокуратуры Польши.

Уже собраны вещественные доказательства, поэтому они отправляются на исследование экспертов.

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— Кроме проведения экспертиз, следственные действия будут сосредотачиваться, в частности, на получении информации в рамках международной правовой помощи, — сообщили в Национальной прокуратуре Польши.

Впрочем, представитель польской прокуратуры Лукаш Лапчинский сказал, что на текущем этапе следствия сложно понять, станут ли его результаты известны до конца текущего года.

Напомним, взрыв в Пшеводове произошел 15 ноября. Именно в этот день РФ произвела масштабный ракетный обстрел Украины.

Изначально предполагали, что в приграничной деревне упала ракета страны-агрессора, однако позже сообщили, что, возможно, это была ракета украинской системы противовоздушной обороны.

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Источник: Укринформ
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