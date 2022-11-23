Листопад, 23 в 18:43

Збір доказів на місці падіння ракети в прикордонному польському селі Пшеводові Національною прокуратурою Польщі завершився. Зараз йдуть узгодження з українською стороною про співпрацю в рамках цього слідства.

Обставини події з’ясовуються в рамках розслідування. Його проводить Мазовецький відділ по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Національної прокуратури Польщі.

Уже зібрані речові докази, тому вони відправляються на дослідження експертів.

Зараз дивляться

– Крім проведення експертиз, слідчі дії зосереджуватимуться, зокрема, на отриманні інформації в рамках міжнародної правової допомоги, – повідомили в Національній прокуратурі Польщі.

Втім, представник польської прокуратури Лукаш Лапчинський сказав, що на поточному етапі слідства складно зрозуміти, чи стануть його результати відомі до кінця поточного року.

Нагадаємо, вибух у Пшеводові стався 15 листопада. Саме в цей день РФ здійснила масштабний ракетний обстріл України.

Спочатку припускали, що в прикордонному селі впала ракета країни-агресора, проте пізніше повідомили, що, можливо, це була ракета української системи протиповітряної оборони.