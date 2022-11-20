Ноябрь, 20 в 21:02

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что у расследователей взрыва в Пшеводуве есть записи с видеокамер пограничной службы, однако эта информация не дает 100%-ую информацию о том, откуда именно была выпущена ракета.

По его словам, над расследованием работают прокуроры и эксперты, в том числе с украинской стороны, а также международные эксперты от США и НАТО.

Польский премьер добавил, что у следователей есть доказательства – записи с камер пограничной службы.

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Однако данные на них не показывают со стопроцентной достоверностью, откуда именно была выпущена ракета.

– Надо продолжать собирать доказательства, расследование займет некоторое время, – сказал Моравецкий.

Он заверил, что Польша хочет сохранить полную прозрачность расследования, а также стремится к тому, чтобы “украинские друзья и партнеры были уверены, что результат расследования будет точным”.

Напомним, утром 20 ноября стало известно о том, что обследование места взрыва ракеты в польской деревне Пшеводуве завершено.

Полицейские больше не охраняют место взрыва, следователи и эксперты в селе также отсутствуют.

Источник: polsatnews