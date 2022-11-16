Падение ракеты в Польше: что известно, какие рассматривают версии и реакция мира

Ноябрь, 16 в 20:40

Президент Польши Анджей Дуда в среду заявил, что нет признаков умышленного нападения, после того как в результате ракетного удара погибли два человека вблизи границы с Украиной.

Подобное заявление сделал и генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявив об отсутствии признаков, что инцидент являлся результатом преднамеренной атаки. А президент США Джо Байден ранее назвал “маловероятным” факт, что ракета была выпущена из России.

Факты ICTV собрали всю информацию об инциденте, которая известна сейчас.

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Что известно о падении ракеты в Польше?

15 ноября во время массового обстрела Украины Россией в польском в Пшеводуве упала ракета, убив двух человек. Взрыв в польском селе ориентировочно произошел в 15:40 (время: Варшава) и совпал с масштабной ракетной атакой РФ по Украине.

Associated Press со ссылкой на источник в разведке США сообщил, что российские ракеты пересекли границу Польши. Впоследствии МИД Польши подтвердил, что ракета российского производства упала на территории страны, убив двух человек. Из-за инцидента на ковер в МИД вызвали посла РФ.

В Польше были введены процедуры по повышению боеготовности отдельных воинских частей и служб.

Вечером 15 ноября Дуда провел телефонные разговоры с генсеком НАТО Столтенбергом, президентом США Байденом и президентом Зеленским.

W #Przewodów, gdzie doszło do wybuchu policjanci od początku zdarzenia zabezpieczają teren. Policyjni eksperci m. in. z @CBSPolicji, #CLKP, Biura Kryminalnego @PolskaPolicja wspólnie z innymi służbami szczegółowo wyjaśniają okoliczności zdarzenia i zabezpieczają dowody. pic.twitter.com/ohBP0rT4u7 — Polska Policja (@PolskaPolicja) November 16, 2022

16 ноября Дуда заявил, что нет никаких доказательств, что ракета запущена российской стороной, хотя, вероятнее всего, она российского производства. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий добавил, что ссылаться на статью 4 НАТО, требующую проведения консультаций в случае угрозы безопасности, нет необходимости.

Моравецкий отметил, что нельзя исключить сценарий сознательной подготовки провокации со стороны Кремля, чтобы поссорить поляков с украинцами.

— Мы прекрасно знаем, что россияне могут использовать пропаганду, но могут запланировать определенного рода действия. Всегда надо отдавать себе отчет, что это все происходит в условиях жестокой войны России против Украины. Следовательно, РФ, которая спешно отступала из Херсона, могла сконструировать такие события, где атака могла быть одним из дополнительных или главных элементов, чтобы поссорить между собой Польшу и Украину, — подчеркнул он.

Чья была ракета?

Анджей Дуда по результатам заседания Бюро нацбезопасности сообщил о деталях падения ракеты в районе поселка Пшеводув.

По его словам, на польской территории упала зенитная ракета, вероятнее всего, от ЗРК С-300. Это было связано с отражением Украиной самого массового ракетного нападения со стороны РФ.

— Есть много предположений, что это была зенитная ракета, использованная Силами обороны Украины, — сказал Дуда, добавив, что следствие продолжается.

Генсек НАТО Столтенберг заявил журналистам, что нет никаких признаков того, что инцидент стал результатом преднамеренной атаки, или того, что Москва готовила наступательные действия против блока. Однако он сказал:

— Россия несет в итоге ответственность, потому что она продолжает свою незаконную войну против Украины. Позвольте мне четко сказать: это не вина Украины.

Корреспондент BBC Пол Адамс предположил, что противовоздушная оборона Украины упорно работала, чтобы сбить российские ракеты, и, возможно, одна из выпущенных ракет была сбита с курса. Украина так же, как и РФ, использует старые советские ракеты земля-воздух.

Украина уже заявила, что хочет принимать участие в расследовании и просит предоставить доступ к месту взрыва в Польше. Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Украина выступает за максимально детальное изучение инцидента с падением ракеты на территории соседнего государства.

– Готовы передать партнерам имеющиеся у нас доказательства российского следа. Ожидаем также от партнеров информацию, на основании которой был сделан окончательный вывод о том, что речь идет о ракете украинского ПВО, – заявил Данилов.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ВС Украины готовы предоставить материалы и специалистов, чтобы способствовать расследованию падения ракеты в Пшеводуве.

Телеканал CNN со ссылкой на слова американского чиновника сообщил, что украинские военные известили США и союзников о попытке перехвата российской ракеты вблизи польской границы.

Непонятно, идет ли речь о той же ракете, попавшей по территории Польши, но CNN отмечает, что эта информация послужила основой для текущей оценки удара Вашингтоном.

— Ввиду траектории маловероятно, что ракета была выпущена из России. Но увидим, – сказал вчера Байден.

Если это была ракета С-300, то ее максимальная дальность полета составляет 200 км. То есть она не могла быть выпущена с территории РФ или с временно оккупированных территорий. В то же время остается возможным удар с территории Беларуси, но в обнародованных ранее местах запуска ракет РФ 15 ноября Беларусь не упоминалась.

Президент Владимир Зеленский 16 ноября выразил уверенность, что удар по Польше нанесла не украинская ракета.

– Я не сомневаюсь (в этом. – Ред.). В вечернем докладе мне говорили лично – от командующего Воздушными силами до главкома Залужного – о том, что это была не наша ракета или наш ракетный удар. Мне нет смысла им не доверять, – сказал он.

Глава государства добавил, что хочет справедливости, и если причиной стало использование украинского ПВО, Украина должна увидеть доказательства.

Какова реакция мира?

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что инцидент в Польше должен быть тщательно расследован.

— Важно, чтобы мы все одновременно поняли, что ничего этого не произошло бы без войны России против Украины, без тех ракет, которые сейчас интенсивно и масштабно обстреливают инфраструктуру Украины, — сказал Шольц в комментарии Die Welt.

Аналогичную позицию озвучил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он отметил, что чьей бы ни была ракета, к трагедии привели массированные ракетные удары России по Украине.

— Очевидно одно: этого не произошло бы, если бы не ужасающие ракетные удары РФ против Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии, – написал он в Twitter.

One thing is clear: this would not have happened without Russia’s horrific missile attacks against Ukraine. We continue to support Ukraine in its defence against the Russian aggression. (2/2) — Mark Rutte (@MinPres) November 16, 2022

Италия считает, что нет большой разницы, чья именно была ракета, повлекшая смертоносный взрыв в Польше. Ведь именно Москва виновата в атаке на инфраструктуру в Украине, заявила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони.

— Вероятность того, что упавшая на Польшу ракета была не российской, а украинской, мало что меняет, — сказала она журналистам во время саммита G20 на Бали.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал в среду защитить воздушное пространство НАТО, и заявил, что будет активно поддерживать развертывание противовоздушной обороны на границе Польши с Украиной, а также на остальном восточном фланге НАТО.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что “очень озабочен” взрывом в Польше, и призвал к тщательному расследованию.

В заявлении Белого дома говорится, что Вашингтон доверяет польскому расследованию взрыва, установившему, что инцидент, скорее всего, был вызван украинской ракетой ПВО.

— Тем не менее, какими бы ни были окончательные выводы, очевидно, что ответственность за этот трагический инцидент несет Россия, запустившая шквал ракет по Украине.

Также отмечается, что Украина имела и имеет полное право защищаться.