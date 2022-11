Падение ракеты в Польше: что известно, какие рассматривают версии и реакция мира

Президент Польши Анджей Дуда в среду заявил, что нет признаков умышленного нападения, после того как в результате ракетного удара погибли два человека вблизи границы с Украиной.

Подобное заявление сделал и генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявив об отсутствии признаков, что инцидент являлся результатом преднамеренной атаки. А президент США Джо Байден ранее назвал “маловероятным” факт, что ракета была выпущена из России.

15 ноября во время массового обстрела Украины Россией в польском в Пшеводуве упала ракета, убив двух человек. Взрыв в польском селе ориентировочно произошел в 15:40 (время: Варшава) и совпал с масштабной ракетной атакой РФ по Украине.

Associated Press со ссылкой на источник в разведке США сообщил, что российские ракеты пересекли границу Польши. Впоследствии МИД Польши подтвердил, что ракета российского производства упала на территории страны, убив двух человек. Из-за инцидента на ковер в МИД вызвали посла РФ.

В Польше были введены процедуры по повышению боеготовности отдельных воинских частей и служб.

Вечером 15 ноября Дуда провел телефонные разговоры с генсеком НАТО Столтенбергом, президентом США Байденом и президентом Зеленским.

16 ноября Дуда заявил, что нет никаких доказательств, что ракета запущена российской стороной, хотя, вероятнее всего, она российского производства. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий добавил, что ссылаться на статью 4 НАТО, требующую проведения консультаций в случае угрозы безопасности, нет необходимости.

Моравецкий отметил, что нельзя исключить сценарий сознательной подготовки провокации со стороны Кремля, чтобы поссорить поляков с украинцами.

Анджей Дуда по результатам заседания Бюро нацбезопасности сообщил о деталях падения ракеты в районе поселка Пшеводув.

По его словам, на польской территории упала зенитная ракета, вероятнее всего, от ЗРК С-300. Это было связано с отражением Украиной самого массового ракетного нападения со стороны РФ.

Генсек НАТО Столтенберг заявил журналистам, что нет никаких признаков того, что инцидент стал результатом преднамеренной атаки, или того, что Москва готовила наступательные действия против блока. Однако он сказал:

Корреспондент BBC Пол Адамс предположил, что противовоздушная оборона Украины упорно работала, чтобы сбить российские ракеты, и, возможно, одна из выпущенных ракет была сбита с курса. Украина так же, как и РФ, использует старые советские ракеты земля-воздух.

Украина уже заявила, что хочет принимать участие в расследовании и просит предоставить доступ к месту взрыва в Польше. Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Украина выступает за максимально детальное изучение инцидента с падением ракеты на территории соседнего государства.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ВС Украины готовы предоставить материалы и специалистов, чтобы способствовать расследованию падения ракеты в Пшеводуве.

Телеканал CNN со ссылкой на слова американского чиновника сообщил, что украинские военные известили США и союзников о попытке перехвата российской ракеты вблизи польской границы.

Непонятно, идет ли речь о той же ракете, попавшей по территории Польши, но CNN отмечает, что эта информация послужила основой для текущей оценки удара Вашингтоном.

Если это была ракета С-300, то ее максимальная дальность полета составляет 200 км. То есть она не могла быть выпущена с территории РФ или с временно оккупированных территорий. В то же время остается возможным удар с территории Беларуси, но в обнародованных ранее местах запуска ракет РФ 15 ноября Беларусь не упоминалась.

Президент Владимир Зеленский 16 ноября выразил уверенность, что удар по Польше нанесла не украинская ракета.

Глава государства добавил, что хочет справедливости, и если причиной стало использование украинского ПВО, Украина должна увидеть доказательства.

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что инцидент в Польше должен быть тщательно расследован.

Аналогичную позицию озвучил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он отметил, что чьей бы ни была ракета, к трагедии привели массированные ракетные удары России по Украине.

One thing is clear: this would not have happened without Russia’s horrific missile attacks against Ukraine. We continue to support Ukraine in its defence against the Russian aggression. (2/2)

— Mark Rutte (@MinPres) November 16, 2022