Министры иностранных дел стран НАТО пообещали увеличить поддержку Украины

Ноябрь, 29 в 20:51

Во вторник, 29 ноября, по итогам первого дня двухдневного саммита НАТО в Бухаресте министры иностранных дел стран-членов Североатлантической организации пообещали усилить поддержку Украины и помочь восстановить украинскую энергетическую инфраструктуру после ракетных атак России.

– Агрессия России, включая ее постоянные и бессовестные нападения на украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру, лишает миллионы украинцев базовых услуг, – подчеркнули министры в итоговом обращении.

Они добавили, что продолжат и усилят как политическую, так и практическую поддержку Украины, поскольку Украинское государство защищает свой суверенитет и территориальную целостность.

– Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, – пообещали в НАТО.