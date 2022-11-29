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Министры иностранных дел стран НАТО пообещали увеличить поддержку Украины

Анастасия Гевко, редактор ленты
НАТО
Фото: Depositphotos

Во вторник, 29 ноября, по итогам первого дня двухдневного саммита НАТО в Бухаресте министры иностранных дел стран-членов Североатлантической организации пообещали усилить поддержку Украины и помочь восстановить украинскую энергетическую инфраструктуру после ракетных атак России.

 – Агрессия России, включая ее постоянные и бессовестные нападения на украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру, лишает миллионы украинцев базовых услуг, – подчеркнули министры в итоговом обращении.

Они добавили, что продолжат и усилят как политическую, так и практическую поддержку Украины, поскольку Украинское государство защищает свой суверенитет и территориальную целостность.

– Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, – пообещали в НАТО.

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