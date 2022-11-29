Міністри закордонних справ країн НАТО пообіцяли збільшити підтримку України
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У вівторок, 29 листопада, за підсумками першого дня дводенного саміту НАТО у Бухаресті міністри закордонних справ країн-членів Північноатлантичної організації пообіцяли посилити підтримку України та допомогти відновити українську енергетичну інфраструктуру після ракетних атак Росії.
– Агресія Росії, включаючи її постійні та безсовісні напади на українську громадянську та енергетичну інфраструктуру, позбавляє мільйони українців базових послуг, – наголосили міністри у підсумковому зверненні.
Вони додали, що продовжать та посилять як політичну, так і практичну підтримку України, оскільки Українська держава захищає свій суверенітет та територіальну цілісність.
– Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно, – пообіцяли в НАТО.
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