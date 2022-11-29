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Міністри закордонних справ країн НАТО пообіцяли збільшити підтримку України

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
НАТО
Фото: Depositphotos

У вівторок, 29 листопада, за підсумками першого дня дводенного саміту НАТО у Бухаресті міністри закордонних справ країн-членів Північноатлантичної організації пообіцяли посилити підтримку України та допомогти відновити українську енергетичну інфраструктуру після ракетних атак Росії.

 – Агресія Росії, включаючи її постійні та безсовісні напади на українську громадянську та енергетичну інфраструктуру, позбавляє мільйони українців базових послуг, – наголосили міністри у підсумковому зверненні.

Вони додали, що продовжать та посилять як політичну, так і практичну підтримку України, оскільки Українська держава захищає свій суверенітет та територіальну цілісність.

– Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно, – пообіцяли в НАТО.

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