Январь, 03 в 17:34

В пятницу, 6 января, в Испании вступает в силу новое экологическое законодательство, согласно которому табачные компании заставят платить за уборку окурков, выбрасываемых курильщиками.

Об этом пишет The Guardian.

В законе отмечается, что производители сигарет будут нести ответственность за то, чтобы поощрять людей не выбрасывать окурки в общественных местах.

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Однако непонятным останется, как именно будут убирать окурки и сколько денег это будет стоить.

Предполагается, что расходы табачные компании переложат на потребителя. Это может стать еще одним стимулом для отказа от вредной привычки.

Данные одного из исследований показывают, что расходы производителей табака в Испании на уборку окурков составят от €12 до €21 на гражданина в год – в общей сложности до €1 млрд.

Отмечается, что окурки – один из самых распространенных видов мусора. Они разлагаются около 10 лет и при этом выделяют такие токсичные вещества, как свинец и мышьяк.