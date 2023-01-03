Січень, 03 в 17:34

У п’ятницю, 6 січня, в Іспанії набуває чинності нове екологічне законодавство, згідно якого тютюнові компанії змусять платити за прибирання недопалків, які викидають курці.

Про це пише The Guardian.

В законі зазначається, що виробники сигарет будуть нести відповідальність за те, щоб заохочувати людей не викидати недопалки в громадських місцях.

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Проте незрозумілим залишиться, як саме здійснюватимуть прибирання недопалків і скільки грошей це буде коштувати.

Передбачається, що витрати тютюнові компанії перекладуть на споживача. Це може стати ще одним стимулом для відмови від шкідливої звички.

Дані одного з досліджень показують, що витрати виробників тютюну в іспанії на прибирання недопалків становитимуть від 12 до 21 євро на громадянина на рік – загалом до 1 млрд євро.

Зазначається, що недопалки – один із найпоширеніших видів сміття. Вони розкладаються близько 10 років і при цьому виділяють такі токсичні речовини, як свинець та миш’як.