Январь, 17 в 20:11

Во вторник, 17 января, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о передаче Украине системы Patriot.

Это уже вторая батарея ПВО, которую западные партнеры отправят в Украину. Поставка первой батареи Patriot была анонсирована в декабре 2022 года в рамках очередного пакета военной помощи от США.

Что такое зенитно-ракетный комплекс Patriot и как может помочь нашей стране, читайте в материале.

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Характеристики Patriot

MIM-104 Patriot – американский зенитный ракетный комплекс. Его использует армия США и его союзники. Производится комплекс американской компанией Raytheon, которая является крупнейшим в мире производителем управляемых ракет.

Кроме пусковых установок и собственно ракет нескольких возможных типов, в состав комплексов Patriot входят также радиолокационная станция, пункт управления и другое вспомогательное эксплуатационное оборудование.

ЗРК Patriot поступил на вооружение еще в 1982 году. Его впервые применили в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Тогда Patriot активно использовался как противоракетный, а не как противовоздушный ЗРК, против иракских ракет.

С тех пор Patriot и ракеты-перехватчики, применяемые в нем, были оптимизированы для защиты от тактических баллистических ракет. Также они эффективны против крылатых ракет и военной авиации.

Основные характеристики MIM-104 Patriot:

максимальная дальность перехвата цели – 80 км;

минимальная дальность перехвата цели – 3 км;

максимальная высота перехвата цели – 24 км;

минимальная высота перехвата цели – 0,06 км;

количество целей, которые могут обстреливаться одновременно – 8 (в секторе 90°);

вероятность поражения цели 0,8 (в боевых условиях 0,4-0,6);

масса ракеты – 912 кг.

Модификации ЗРК Patriot

Сейчас эксплуатируется и поставляется в другие страны усовершенствованная версия системы — Patriot PAC-3. Стоимость поставки 9 батарей систем (по 4 пусковых установки на батарею) может достигать $9 млрд. Но в их состав входят:

36 пусковых установок зенитных управляемых ракет Patriot PAC-3 (9 батарей по 4 пусковые установки);

288 зенитных управляемых ракет Patriot PAC-3;

216 зенитных управляемых ракет с усовершенствованным наведением GEM-T;

10 комплектов радиолокационных станций с фазированной решеткой;

10 контрольных станций захвата цели.

Стоимость пуска одной ракеты составляет около $3 млн.

Patriot PAC-3 поступил на вооружение в 2001 году. Вероятность поражения тактической ракеты одной ракетой и без помех составляет 0,6-0,8, самолета – 0,8-0,9.

Максимальная скорость цели составляет 1 600 метров в секунду. Высота поражения баллистических целей составляет до 15 км.

Недостатком Patriot PAC-3 считается то, что его режим нуждается в специальном спутнике, находящемся на орбите. Такой спутник должен заранее передать координаты ракеты и траекторию ее полета на локационную станцию комплекса.

В каких странах используют Patriot

По данным компании-производителя Raytheon, ЗРК Patriot уже закуплены 16 странами мира, в том числе и соседями Украины. Так, в сентябре 2020 года первая система этого ЗРК была доставлена ​​в Румынию.

Ожидается, что до конца 2022 года в страну будут доставлены еще три комплекса Patriot. Сумма соглашения, достигнутого в 2017 году между США и Румынией о покупке ЗРК, составляет $3,9 млрд.

В Польшу в 2022 году на вооружение должны поступить первые системы Patriot в рамках контракта, подписанного между Вашингтоном и Варшавой еще в 2018 году. Стоимость сделки – $4,75 млрд.

Комплексы MIM-104 Patriot с 1989 года находятся на вооружении и германского Бундесвера. Кроме Германии и Румынии, в Европе MIM-104 Patriot также находятся на вооружении армий Нидерландов, Греции, Испании.

Поможет ли ЗРК Patriot Украине и какие нюансы могут возникнуть

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в комментарии Фактам ICTV говорит, что ЗРК Patriot на сегодняшний день является одним из самых современных зенитно-ракетных комплексов, который входит в основу противоракетной обороны США.

Он уже довольно долго показывает высокую эффективность по уничтожению различных ракет как средней, малой, так и большой дальности. То есть у этих комплексов есть боевой опыт. В то же время до полномасштабного вторжения России в Украину у советских ЗРК, как, к примеру, С-300, его не было.

Кроме того, ЗРК Patriot регулярно модернизировался в соответствии с потребностями современной войны. Поэтому даже несмотря на то, что комплекс поступил на вооружение еще в 1980-х годах, технически и технологически он остается достаточно современным и эффективным.

— Украине ЗРК Patriot очень нужен. Нам необходимо заменять свои системы на более критически важные, учитывая угрозы, которые для нас представляет РФ. Поэтому переход на современные зенитно-ракетные комплексы необходим. Но эта необходимость должна быть логичной и рациональной, – говорит эксперт.

Александр Коваленко объясняет: дело в том, что наша противовоздушная оборона полностью зависит от советских образцов. Это оборудование, инфраструктура, те же зенитно-ракетные комплексы малой, средней и большой дальности (это С-300, ЗРК Бук, ЗРК Оса, ЗРК Стрела).

То есть украинская эшелонированная ПВО полностью состоит именно из советских образцов. Собственно, в этом и проблема, ведь новую систему нужно интегрировать в свою противовоздушную оборону. А это очень сложно.

В качестве такой неуспешной интеграции Александр Коваленко приводит пример покупки Соединенными Штатами у Израиля ЗРК Железный купол, которую они хотели сделать частью своей противоракетной обороны.

Но им не удалось это сделать эффективно. Израильский комплекс использовали в отдельном районе, но полностью интегрировать его, чтобы была 100% эффективность и коммуникация, не получилось. И это ввиду того, что технологии США и Израиля близки друг к другу.

– Поэтому когда у нас появится ЗРК Patriot, возникнут такие же проблемы по его интеграции в нашу ПВО. Да, он сможет находиться отдельно в определенном районе или области. Но возникает вопрос, насколько эффективно он будет реагировать на угрозы и как среди них будет распознавать, например, нашу противовоздушную оборону советских времен. Поэтому может возникать много проблем. К примеру, когда ракета советского ПВО уничтожает ракету американского, а непосредственно вражеский самолет остается невредимым. Потому что одна система отреагировала на другую. Поэтому достаточно много времени займет именно этот процесс интеграции, — объясняет эксперт.

В то же время Александр Коваленко считает, что заменять ПВО Украины на ЗРК Patriot нужно пошагово. Но, во-первых, сейчас нет времени делать это. А во-вторых, эта замена должна быть тотальной. Но если заменить все комплексы большой дальности (это С-300), то это обойдется достаточно дорого Украине.

Ведь в нашем государстве до начала полномасштабной войны была одна из самых многочисленных ПВО в Европе – наибольшее количество комплексов большой дальности действия, чем в любой европейской стране.

Также Александр Коваленко называет еще один нюанс использования ЗРК Patriot в Украине. Он объясняет, что военным для того, чтобы научиться пользоваться этими комплексами, может понадобиться как минимум несколько месяцев.

– Я хочу привести пример Турции, где почти год готовили экипажи, именно расчеты для С-400 Триумф, который она купила у РФ. Конечно, Турция не была в ситуации полномасштабной войны, поэтому могла себе это позволить. Но даже если экстренно готовить экипажи, это занимает от нескольких месяцев до полугода. За это время экипаж должен тщательно изучить, на что способен этот ЗРК. И здесь речь не идет только о тех, кто напрямую будет пользоваться этим комплексом. Это еще и вопрос персонала, который должен знать, как его обслуживать и ремонтировать, – объясняет он.

Но в целом, если уже говорить о поставках ЗРК Patriot, то нужно понимать, что нашему государству с такой территорией и воздушным пространством нужно очень большое количество этих комплексов.