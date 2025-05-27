Patriot успешно сбивает даже модернизированные баллистические ракеты РФ — Игнат

Несмотря на совершенствование российских баллистических ракет, которые теперь способны отклоняться от заданной траектории, системы Patriot продолжают эффективно их сбивать. Один из недавних результатов — уничтожено 6 из 9 ракет.

Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет Бабель.

Система Patriot сбивает усовершенствованные российские ракеты

Он пояснил, что после запуска российских баллистических ракет система Patriot автоматически вычисляет их траекторию и определяет точку, где ракеты перехватываются.

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В то же время ситуация осложняется тем, что во время снижения баллистические ракеты могут совершать колебания в сторону — влево или вправо. Это затрудняет точное наведение системы.

— Уже длительное время наблюдается — Искандеры, российские баллистические ракеты, летят по несколько иной траектории, чем это было с начала полномасштабного вторжения, маневрируя и усложняя работу системы Patriot. Он сбивает баллистику или Кинжалы в автоматическом режиме, ему нужно вычислить точку встречи противоракеты с баллистической ракетой. Эти колебания при заходе баллистической ракеты на цель вызывают трудности системы, — заявил Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

Также российские ракеты способны выпускать до шести ложных целей, которые служат средствами обмана для украинских систем ПВО.

Однако, как отметил Игнат, эта технология используется уже около года и не влияет на боеспособность Patriot.

Ранее Игнат сообщал, что Россия модернизировала баллистическое оружие, которое применяет для атак по Украине. Из-за этого противовоздушной обороне стало труднее действовать.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 189-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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