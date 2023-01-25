Испания подтвердила готовность передать танки Leopard Украине

Январь, 25 в 16:43

Министр обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила готовность Мадрида предоставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства.

Об этом она заявила в среду, 25 января. По словам Роблес, Испания будет действовать в координации со своими западными союзниками, чтобы помочь Украине защититься от российского вторжения.

– Испания готова в рамках этой координации работать с нашими союзниками, чтобы сделать все необходимое, включая отправку Leopard 2, обучение по использованию этих Leopard 2, а также помощь в их обслуживании и содержании, – сказала она.

Кроме этого, Роблес выразила надежду, что предложение об отправке танков не следует будет выносить на голосование парламента, поскольку это будет в рамках международных обязательств Испании в ЕС и НАТО.

Сейчас смотрят Известно, что Испания имеет на вооружении 347 танков Leopard. В то же время, не все они в исправном состоянии. Сегодня Германия официально согласовала передачу танков Leopard 2 в Украину. Речь идет о 14 единицах техники из собственных запасов Бундесвера. Кроме того, Германия дала зеленый свет другим странам по поставкам танков Leopard украинским военным. Читайте Европа планирует предоставить Украине 80 Leopard, немецкие танки прибудут в марте

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