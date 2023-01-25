Іспанія підтвердила готовність передати танки Leopard Україні

Січень, 25 в 16:43

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила готовність Мадриду надати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва.

Про це вона заявила у середу, 25 січня. За словами Роблес, Іспанія діятиме в координації зі своїми західними союзниками, щоб допомогти Україні захиститися від російського вторгнення.

– Іспанія готова в рамках цієї координації працювати з нашими союзниками, щоб зробити все необхідне, включаючи відправку Leopard 2, навчання з використання цих Leopard 2, а також допомогу в їх обслуговуванні та утриманні, – сказала вона.

Крім цього, Роблес висловила сподівання, що пропозицію про відправку танків не слід буде виносити на голосування парламенту, оскільки це буде в рамках міжнародних зобов’язань Іспанії в ЄС і НАТО.

Зараз дивляться Відомо, що Іспанія має на озброєнні 347 танків Leopard. Водночас не всі вони у справному стані. Сьогодні Німеччина офіційно погодила передання танків Leopard 2 в Україну. Йдеться про 14 одиниць техніки з власних запасів Бундесверу. Окрім цього, Німеччина дала зелене світло іншим країнам щодо постачань танків Leopard українським військовим. Читайте Європа планує надати Україні 80 Leopard, німецькі танки прибудуть в березні

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