Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Іспанія підтвердила готовність передати танки Leopard Україні

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Leopard 2A4
Фото: Getty Images

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила готовність Мадриду надати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва.

Про це вона заявила у середу, 25 січня. За словами Роблес, Іспанія діятиме в координації зі своїми західними союзниками, щоб допомогти Україні захиститися від російського вторгнення.

– Іспанія готова в рамках цієї координації працювати з нашими союзниками, щоб зробити все необхідне, включаючи відправку Leopard 2, навчання з використання цих Leopard 2, а також допомогу в їх обслуговуванні та утриманні, – сказала вона.

Крім цього, Роблес висловила сподівання, що пропозицію про відправку танків не слід буде виносити на голосування парламенту, оскільки це буде в рамках міжнародних зобов’язань Іспанії в ЄС і НАТО.

Зараз дивляться

Відомо, що Іспанія має на озброєнні 347 танків Leopard. Водночас не всі вони у справному стані.

Сьогодні Німеччина офіційно погодила передання танків Leopard 2 в Україну.

Йдеться про 14 одиниць техніки з власних запасів Бундесверу. Окрім цього, Німеччина дала зелене світло іншим країнам щодо постачань танків Leopard українським військовим.

Читайте
Європа планує надати Україні 80 Leopard, німецькі танки прибудуть в березні

Джерело: Reuters
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка