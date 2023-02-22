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Під час візиту Байдена до України в РФ здійснили невдалий запуск ракети Сармат – CNN

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
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Під час візиту Байдена до України в РФ здійснили невдалий запуск ракети Сармат – CNN
Фото: Офіс президента

Під час візиту президента США Джо Байдена в Україну, РФ провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети Сармат, яке, судячи з усього, виявилося невдалим.

Про це повідомляє CNN з посиланням на двох анонімних американських посадовців

Один з американських чиновників розповів виданню, що РФ заздалегідь повідомила США про запуск ракети через деконфліктні лінії. Другий посадовець сказав, що Штати не розглядають цей запуск як ескалацію з боку Росії.

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Джерела CNN також повідомили, що випробування міжконтинентальної балістичної ракети Сармат, яку на Заході прозвали Сатана II і яка здатна нести кілька ядерних боєголовок, схоже, провалилося. Інакше, за їхніми словами, президент РФ Володимир Путін розповів би про нього у своєму зверненні 21 лютого до Федеральних зборів.

За офіційними даними РФ, ракета Сармат має дальність польоту понад 11 тис. км і може нести боєголовку вагою 100 т.

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Джерело: CNN
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