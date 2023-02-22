Февраль, 22 в 1:17

Российские оккупанты используют на востоке Украины слезоточивые гранаты и весь спектр оружия.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 21 февраля.

Он заявил, что в течение суток провел расширенное заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого военное руководство страны доложило о ситуации по всем направлениям боевых действий.

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В частности, генерал Александр Сырский доложил по Бахмутскому и Лиманскому направлениям.

— Жестокие бои. Принципиальные бои. Делаем все, чтобы поддержать наших ребят, — сказал президент.

В свою очередь генерал Александр Тарнавский доложил о боях на Авдеевском и других направлениях.

— Оккупанты применяют там весь спектр оружия против наших ребят, включая даже со слезоточивыми гранатами, — сказал украинский лидер.

Ранее о применении российскими войсками слезоточивых гранат сообщал Генеральный штаб ВСУ в сводке за 8 февраля.

Тогда украинские военные заявили, что в районе Водяного Донецкой области захватчики сбросили с беспилотника на позиции украинских войск аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия К-51.

Перед этим применение захватчиками из России гранат К-51 во время полномасштабного вторжения фиксировалось и раньше, в сентябре 2022 года, о чем сообщало Управление стратегических коммуникаций ВСУ со ссылкой на данные оперативного командования Юг.

Добавим, что согласно Конвенции о химическом оружии и Женевскому протоколу применение химических средств, в том числе и слезоточивых гранат К-51, запрещено во время войны.