У РФ провели випробування ракети Сармат, за їхніми даними, вона здатна обійти всі системи ПРО
Міноборони Росії повідомило, що з космодрому Плесецьк в Архангельській області було запущено міжконтинентальну балістичну ракету Сармат, яка вразила об’єкти на полігоні Кура на Камчатці.
У повідомленні йдеться, що ракета має унікальні характеристики, які дозволяють їй гарантовано долати будь-які системи протиракетної оборони (ПРО).
За твердженням військового відомства, це найпотужніша ракета з найбільшою у світі дальністю ураження цілей, яка використовує різні траєкторії польоту.
У концепції комплексу Сармат акцент робився не на максимальну вагу боєголовок, що закидаються, які можуть бути знищені засобами ПРО, а на доставлення нехай меншої кількості боєголовок, але за такими траєкторіями, які суттєво ускладнюють їхнє знищення навіть перспективними комплексами ПРО.
Використовувані у цьому виробі керовані бойові блоки Авангард дають потенційну можливість застосовувати російські та радянські міжконтинентальні балістичні ракети у локальних війнах зі стратегії глобального удару, з ураженням стратегічних об’єктів без використання ядерного вибуху.
Вага ракети, дальність польоту
Початкова вага ракети для ураження цілей у США, за оцінками росіян, становить 150-200 тонн, дальність польоту – 16 тис. км, корисне навантаження – 5 тонн.
Дальність ракети, націленої на західноєвропейські країни — 9-10 тис. км, стартова маса — 100-120 тонн, максимальна маса, що закидається, — 10 тонн.
Потужність ракети
На думку експертів, одна ракета несе від 10 до 15 боєголовок залежно від їхньої потужності. У разі доставлення 10 боєголовок їхню потужність оцінюють у 750 Кт кожна.
Технологія орбітального бомбардування з ударом по території США через Південний полюс Землі в обхід розгорнутих засобів американських батарей ПРО дозволяє здійснювати і запуски цивільних космічних апаратів. Ймовірно, саме так утилізуватиметься ракета наприкінці служби, повертаючи істотну частину вкладених інвестицій.
За словами чиновників, США доповіли напередодні російських ракетних випробувань і уважно відстежували їх, повідомило CNN. В Штатах вважають, що ця ракета ще не прийнята на озброєння.
Фото: Defence-blog