Червень, 21 в 13:15

Міноборони Росії повідомило, що з космодрому Плесецьк в Архангельській області було запущено міжконтинентальну балістичну ракету Сармат, яка вразила об’єкти на полігоні Кура на Камчатці.

У повідомленні йдеться, що ракета має унікальні характеристики, які дозволяють їй гарантовано долати будь-які системи протиракетної оборони (ПРО).

За твердженням військового відомства, це найпотужніша ракета з найбільшою у світі дальністю ураження цілей, яка використовує різні траєкторії польоту.

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У концепції комплексу Сармат акцент робився не на максимальну вагу боєголовок, що закидаються, які можуть бути знищені засобами ПРО, а на доставлення нехай меншої кількості боєголовок, але за такими траєкторіями, які суттєво ускладнюють їхнє знищення навіть перспективними комплексами ПРО.

Використовувані у цьому виробі керовані бойові блоки Авангард дають потенційну можливість застосовувати російські та радянські міжконтинентальні балістичні ракети у локальних війнах зі стратегії глобального удару, з ураженням стратегічних об’єктів без використання ядерного вибуху.

Вага ракети, дальність польоту

Початкова вага ракети для ураження цілей у США, за оцінками росіян, становить 150-200 тонн, дальність польоту – 16 тис. км, корисне навантаження – 5 тонн.

Дальність ракети, націленої на західноєвропейські країни — 9-10 тис. км, стартова маса — 100-120 тонн, максимальна маса, що закидається, — 10 тонн.

Потужність ракети

На думку експертів, одна ракета несе від 10 до 15 боєголовок залежно від їхньої потужності. У разі доставлення 10 боєголовок їхню потужність оцінюють у 750 Кт кожна.

Технологія орбітального бомбардування з ударом по території США через Південний полюс Землі в обхід розгорнутих засобів американських батарей ПРО дозволяє здійснювати і запуски цивільних космічних апаратів. Ймовірно, саме так утилізуватиметься ракета наприкінці служби, повертаючи істотну частину вкладених інвестицій.

За словами чиновників, США доповіли напередодні російських ракетних випробувань і уважно відстежували їх, повідомило CNN. В Штатах вважають, що ця ракета ще не прийнята на озброєння.

Джерело: CNN, Вікіпедія

Фото: Defence-blog