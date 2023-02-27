В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6: есть разрушения и жертвы

Февраль, 27 в 14:39

В понедельник, 27 февраля, в турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Об этом сообщает Anadolu.

Указано, что эпицентр толчков, зафиксированных в 12:04 по местному времени, располагался в районе Ешилютр.

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По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), в результате землетрясения зафиксировано разрушение 25 домов.

На данный момент известно об одном погибшем и 69 травмированных.

Di encama erdheja îro ya li navçeya Çirmik (Yeşilyurt) a Meletiyê, bi gotina Serokê AFADê Yunus Sezer 29 avahî hilweşiyane, li 5 avahiyan xebatên lêgerîn û rizgarkirinê destpê kirine#Meletî #Erdhej #deprem

????Medyaya civakî pic.twitter.com/6xvhE9Bu76 — RudawKurdi (@RudawKurdi) February 27, 2023

6 февраля Турцию и Сирию всколыхнули мощные землетрясения магнитудой 7,7. По состоянию на 25 февраля, число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 тыс. Пострадавшими от стихийного бедствия считаются почти 29 млн человек.

Источник: Anadolu