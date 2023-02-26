Землетрясения в Турции и Сирии: число жертв превысило 50 тысяч

Февраль, 25 в 23:00

По состоянию на 25 февраля, число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 тысяч, спасательные работы продолжаются. Пострадавшими от стихийного бедствия числятся почти 29 млн человек.

Таким образом, количество погибших в результате катаклизма в Турции составляет 44218 человек. А в Сирии из-за стихийного бедствия погибли 5914 человек.

Данные ООН свидетельствуют, что количество пострадавших в Турции составляет около 20 млн, в Сирии – 8,8 млн.

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В 11 пострадавших от землетрясений провинциях Турции работает около 240 тыс. спасателей, включая волонтеров. Из зоны стихийного бедствия эвакуировали около 530 тыс. человек.

Правительство Турции проинформировало, что в настоящее время зарегистрировано 173 тыс. разрушенных или существенно поврежденных зданий. Также отмечается, что более 1,9 млн человек нашли временное убежище в приютах, гостиницах и общественных учреждениях.

Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал восстановить дома в течение года. При этом эксперты подчеркивают, что власти должны поставить безопасность выше скорости.

Источник: Al Jazeera