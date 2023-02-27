Февраль, 27 в 11:43

Ночью 27 февраля около 03:15 на Закарпатье в районе поселка Великая Добронь произошло землетрясение магнитудой 3,3 (по шкале Рихтера) на глубине 2 км.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Эпицентр землетрясения находился в 19 км к западу от города Мукачево.

Сейчас смотрят

По оценкам специалистов, по классификации такое землетрясение относится к сильно ощутимым внутри зданий, однако не несет угрозы населению — “люди просыпаются, но никто не пугается”.

— Колебания подобны с сотрясением, образованным сильно нагруженным автомобилем. Дрожание окон, дверей, посуды. Скрип полов и стен. Начинается дрожание мебели. Висящие предметы легко расшатываются; жидкость в открытых емкостях слегка колеблется. В автомобилях, которые стоят на месте, толчок заметен, — рассказали в ГЦСК.

Там также напомнили, что последнее землетрясение, которое ощущалось в более чем 15 населенных пунктах Закарпатья, зарегистрировано с районе города Иршава 3 января 2023 года. Его магнитуда достигала 3,8, эпицентр находился на глубине 6 км.

Источник: ГЦСК