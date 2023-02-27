Лютий, 27 в 14:39

У понеділок, 27 лютого, у турецькій провінції Малатья стався землетрус магнітудою 5,6.

Про це повідомляє Anadolu.

Зазначено, що епіцентр поштовхів, зафіксованих о 12:04 за місцевим часом, розташовувався в районі Єшилютр.

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За даними Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), внаслідок землетрусу зафіксовано руйнування 25 будинків.

Наразі відомо про одного загиблого і 69 травмованих.

Di encama erdheja îro ya li navçeya Çirmik (Yeşilyurt) a Meletiyê, bi gotina Serokê AFADê Yunus Sezer 29 avahî hilweşiyane, li 5 avahiyan xebatên lêgerîn û rizgarkirinê destpê kirine#Meletî #Erdhej #deprem

????Medyaya civakî pic.twitter.com/6xvhE9Bu76 — RudawKurdi (@RudawKurdi) February 27, 2023

6 лютого Туреччину та Сирію сколихнули потужні землетруси магнітудою 7,7. Станом на 25 лютого, число жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищило 50 тис. Постраждалими від стихійного лиха вважаються майже 29 млн людей.

Джерело: Anadolu