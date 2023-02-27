У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,6: є руйнування та жертви
У понеділок, 27 лютого, у турецькій провінції Малатья стався землетрус магнітудою 5,6.
Про це повідомляє Anadolu.
Зазначено, що епіцентр поштовхів, зафіксованих о 12:04 за місцевим часом, розташовувався в районі Єшилютр.
За даними Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), внаслідок землетрусу зафіксовано руйнування 25 будинків.
Наразі відомо про одного загиблого і 69 травмованих.
Di encama erdheja îro ya li navçeya Çirmik (Yeşilyurt) a Meletiyê, bi gotina Serokê AFADê Yunus Sezer 29 avahî hilweşiyane, li 5 avahiyan xebatên lêgerîn û rizgarkirinê destpê kirine#Meletî #Erdhej #deprem
????Medyaya civakî pic.twitter.com/6xvhE9Bu76
— RudawKurdi (@RudawKurdi) February 27, 2023
6 лютого Туреччину та Сирію сколихнули потужні землетруси магнітудою 7,7. Станом на 25 лютого, число жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищило 50 тис. Постраждалими від стихійного лиха вважаються майже 29 млн людей.
Джерело: Anadolu