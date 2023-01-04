Январь, 04 в 18:16

Усилия Украины по увеличению экспорта в рамках Черноморского зернового соглашения пока сосредоточены на обеспечении более быстрых проверок судов, а не на включении большего количества портов в инициативу.

Об этом Reuters заявил высокопоставленный украинский чиновник.

— Зачем открывать Николаевский порт, если при нынешних темпах экспорта мы можем закрыть половину портов Одессы, которые уже открыты? — сказал он.

Украина является крупным мировым производителем и экспортером зерна, но производство и экспорт упали с тех пор, как Россия вторглась в страну и начала блокировать морские порты.

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Напомним, Владимир Зеленский обсуждал расширение зернового коридора с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Фото: Министерство инфраструктуры Украины