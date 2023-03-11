Канада запретила импорт всех изделий РФ из алюминия и стали

Март, 10 в 22:02

Канада запретила импорт всех российских изделий из алюминия и стали, чтобы лишить Москву возможности финансировать войну против Украины.

– Украина может и должна выиграть эту войну. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы сократить или ограничить доходы, которые используются для финансирования незаконного и варварского вторжения Путина в Украину, – заявила министр финансов Канады Христя Фриланд.

Напомним, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления перед парламентом в Оттаве заявила, что Канада спасла Украину в первые дни войны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 380-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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