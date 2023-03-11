Канада заборонила імпорт усіх виробів РФ з алюмінію та сталі

Березень, 10 в 22:02

Канада заборонила імпорт усіх російських виробів з алюмінію та сталі, щоб позбавити Москву можливості фінансувати війну проти України.

– Україна може і повинна виграти цю війну. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб скоротити або обмежити доходи, які використовуються для фінансування незаконного та варварського вторгнення Путіна в Україну, – заявила міністр фінансів Канади Христя Фріланд.

До речі, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу перед парламентом в Оттаві заявила, що Канада врятувала Україну в перші дні війни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 380-ту добу.

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