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Факти / Світ

Канада заборонила імпорт усіх виробів РФ з алюмінію та сталі

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Канада
Фото: Depositphotos

Канада заборонила імпорт усіх російських виробів з алюмінію та сталі, щоб позбавити Москву можливості фінансувати війну проти України.

– Україна може і повинна виграти цю війну. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб скоротити або обмежити доходи, які використовуються для фінансування незаконного та варварського вторгнення Путіна в Україну, – заявила міністр фінансів Канади Христя Фріланд.

До речі, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу перед парламентом в Оттаві заявила, що Канада врятувала Україну в перші дні війни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 380-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: The Guardian
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