Березень, 17 в 1:06

Протягом 2022 року низка компаній з Китаю відправляли до Росії зброю, зокрема, штурмові гвинтівки, деталі для безпілотників та бронежилети.

Як пише видання Politico, посилаючись на митні дані агрегатора ImportGenius, усі ці поставки з Китаю могли бути використані Росією у військових цілях проти України.

Постачання зброї відбувалися у період з червня по грудень 2022 року.

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Серед постачальників була щонайменше одна компанія, пов’язана з урядом КНР – China North Industries Group Corporation Limited. Зазначена корпорація є однією з найбільших оборонних підрядників Китаю.

У червні минулого року компанія відправила близько тисячі гвинтівок CQ-A компанії з РФ – Техкрим, яка співпрацює з російським Міноборони.

Інша китайська компанія – Da-Jiang Innovations Science & Technology Co. (DJI) – протягом листопада та грудня постачала російському дистриб’ютору через ОАЕ деталі для дронів – акумулятори та камери. Politico пише про 12 партій запчастин для дронів.

Зокрема, наприкінці 2022 року в РФ через Туреччину було ввезено понад 800 тонн китайських бронежилетів на суму близько $10 млн.

Politico додає, що обсяги і характер поставок не вказують на те, що Пекін цілеспрямовано постачає Москві військову допомогу. Втім товари явно належать до продукції подвійного призначення, яка потенційно може використовуватися в бойових діях у війні проти України.

Видання не знайшло підтверджень використання китайських гвинтівок під час повномасштабної війни в Україні, проте китайські БПЛА на полі бою були помічені.

Нагадаємо, 16 березня українські військові в Донецькій області збили безпілотний літальний апарат китайського виробництва Mugin-5. Водночас фахівці вказують, що ці апарати були доступні для продажу за ціною до $15 тис. на китайських торговельних майданчиках, включно з Alibaba і Taobao.

На початку лютого газета Wall Street Journal писала, що Китай постачає технології, необхідні військовим з армії РФ для продовження війни проти України. Поставки йдуть в обхід міжнародних санкцій та експортного контролю, писала газета.