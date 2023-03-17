Март, 17 в 21:14

Международный уголовный суд (МУС) имеет убедительные доказательства, указывающие на непосредственную ответственность президента России Владимира Путина за незаконную депортацию украинских детей с временно захваченных оккупантами территорий Украины.

Об этом заявил главный прокурор МУС Карим Хан.

По его словам, в ходе расследования его Офис смог подтвердить случаи депортации по меньшей мере сотен детей, вывезенных из детдомов и интернатов. Многие из них, по информации следствия, были переданы на усыновление в Россию.

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Перед этим в РФ изменили законодательство с целью ускорить предоставление гражданства России, что облегчило их усыновление российскими семьями.

— На основании доказательств, собранных и проанализированных моим Офисом в ходе независимых расследований, Палата предварительного производства подтвердила, что существуют достаточные основания полагать, что президент Путин и госпожа Львова-Белова несут уголовную ответственность за незаконную депортацию и перемещение украинских детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию вопреки статье 8(2)(a)(vii) и статье 8(2)(b)(viii) Римского статута, — говорится в заявлении.

Карим Хан добавил, что действия президента России, среди прочего, демонстрируют намерение навсегда вывезти этих детей из Украины. Хотя на момент депортации украинские дети находились под защитой Четвертой Женевской конвенции.

— Мы должны обеспечить, чтобы виновные в совершении преступлений были привлечены к ответственности, а дети были возвращены в свои семьи и общины. Мы не можем допустить, чтобы с детьми обращались так, будто они являются военной добычей, — сказал Хан.

Он напомнил, что в мае прошлого года, когда был в Буче, признал это местом преступления, которое охватывает сложный и широкий спектр вероятных международных преступлений.

— Мы без колебаний будем подавать дальнейшие ходатайства о выдаче ордеров на арест, когда этого потребуют доказательства, — добавил главный прокурор МУС.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является омбудсменом РФ по правам ребенка.

Юрист-международник рассказал Фактам ICTV о пяти последствиях для президента РФ из-за решения Международного уголовного суда.