Березень, 17 в 21:14

Міжнародний кримінальний суд (МКС) має переконливі докази, які вказують на безпосередню відповідальність президента Росії Володимира Путіна за незаконну депортацію українських дітей з тимчасово захоплених окупантами територій України.

Про це заявив головний прокурор МКС Карім Хан.

За його словами, під час розслідування його Офіс зміг підтвердити випадки депортації щонайменше сотень дітей, вивезених з дитбудинків та інтернатів. Чимало з них, за інформацією слідства, були передані на усиновлення до Росії.

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Перед цим у РФ змінили законодавство з метою прискорити надання громадянства Росії, що полегшило їх усиновлення російськими сім’ями.

– На підставі доказів, зібраних і проаналізованих моїм Офісом у ході незалежних розслідувань, Палата попереднього провадження підтвердила, що існують достатні підстави вважати, що президент Путін і пані Львова-Бєлова несуть кримінальну відповідальність за незаконну депортацію і переміщення українських дітей з окупованих районів України до Російської Федерації всупереч статті 8(2)(a)(vii) і статті 8(2)(b)(viii) Римського статуту, – йдеться у заяві.

Карім Хан додав, що дії президента Росії, серед іншого, демонструють намір назавжди вивезти цих дітей з України. Хоча на момент депортації українські діти перебували під захистом Четвертої Женевської конвенції.

– Ми повинні забезпечити, щоб винні у скоєнні злочинів були притягнуті до відповідальності, а діти були повернуті до своїх родин і громад. Ми не можемо допустити, щоб з дітьми поводилися так, ніби вони є військовою здобиччю, – сказав Хан.

Він нагадав, що у травні минулого року, коли був у Бучі, визнав це місцем злочину, який охоплює складний і широкий спектр ймовірних міжнародних злочинів.

– Ми без вагань подаватимемо подальші клопотання про видачу ордерів на арешт, коли цього вимагатимуть докази, – додав головний прокурор МКС.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є омбудсменом РФ з прав дитини.

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