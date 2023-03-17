Березень, 17 в 1:27

Французький уряд використовував суперечливі спеціальні конституційні повноваження, щоб провести підвищення пенсійного віку на тлі хаотичних сцен у парламенті, де радикальні ліві депутати співали Марсельєзу на весь голос, щоб перешкодити прем’єр-міністру Елізабет Борн виступити.

Про це пише британське видання The Guardian.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон в останню хвилину ухвалив рішення уникнути голосування в парламенті і замість цього провести свій непопулярний план підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.

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За кілька хвилин до того, як депутати нижньої палати парламенту мали проголосувати, Макрон проводив серію зустрічей із високопоставленими політичними діячами, і раптом вирішив скористатися спеціальними повноваженнями замість того, щоб ризикувати голосуванням, яке він, зважаючи на все, міг програти.

Як вказує видання, французький лідер вирішив скористатися статтею 49.3 конституції, яка дає уряду право обходити парламент.

Депутати лівого спрямування в парламенті закликали до відставки прем’єр-міністра Елізабет Борне, а члени лівої радикальної партії France Unbowed так голосно співали національний гімн, що Борне спочатку не могла говорити, і засідання довелося перервати, перш ніж її спробували почути.

Під час виступу Борне заявила парламенту, що законопроєкт буде проведено, тому що уряд не може “ризикувати майбутнім наших пенсій”.

При цьому Макрон сказав міністрам кабінету, що “фінансові ризики занадто великі”, якби закон був відхилений депутатами.

Останніми тижнями Борн, схоже, знала про заворушення і протести, які можуть бути викликані використанням спеціальних повноважень “49.3”, і, схоже, не хотіла їх використовувати.

Очікується, що в найближчі 24 години опозиційні політики вимагатимуть вотуму недовіри уряду.

– Чи зможе він пройти, залежатиме від того, чи об’єднаються поляризовані опозиційні партії. Будь-який вотум недовіри повинен отримати підтримку правих Республіканців, але лідер партії Ерік Кіотті заявив, що не підтримає таке голосування, – пише The Guardian.

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Політична криза навколо пенсійних змін підкреслює, що позиції Макрона в Національних зборах (парламент Франції) сильно підірвані після того, як його центристське угруповання не змогло отримати абсолютну більшість на парламентських виборах у червні минулого року. Не маючи такої, він розраховував на те, що депутати від партії Республіканці підтримають пенсійний проєкт, але потім вирішив, що цього недостатньо.

Депутат-комуніст Фаб’єн Руссель закликав вуличних демонстрантів і профспілкових активістів продовжувати протести.

Згідно з пенсійними змінами Макрона, мінімальний загальний пенсійний вік збільшиться з 62 до 64 років, деякі працівники державного сектору втратять привілеї, а також прискориться збільшення кількості років роботи, необхідних для отримання повної пенсії.

Деякі політики з центристської партії Модем, яка є союзником групи Макрона “Відродження” в парламенті, заявили, що примус до ухвалення законопроєкту був помилкою.

Депутат Ерван Баланант сказав, що вийшов із зали парламенту “в стані шоку”. Інші депутати-центристи заявили, що це марна трата часу і прояв слабкості.

– Це повний провал для уряду, – заявила журналістам після цього лідер ультраправих Марін Ле Пен, додавши, що Борн повинна піти у відставку.

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Опитування показують, що дві третини французів виступають проти пенсійних змін.

Останніми тижнями відбулися страйки працівників транспорту, енергетиків, вчителів і працівників державного сектору, включно зі співробітниками музеїв. Триваючий страйк з прибирання сміття призвів до того, що в половині Парижа накопичилося понад 7 тис. тонн відходів.

Профспілки кажуть, що реформа каратиме людей з низьким рівнем доходу, зайнятих на ручних роботах, які, як правило, починають свою кар’єру рано, змушуючи їх працювати довше, ніж випускників вишів, яких зміни торкнуться меншою мірою.

Уряд стверджує, що підвищення пенсійного віку, скасування пільг для деяких працівників державного сектору і посилення критеріїв для отримання повної пенсії необхідні для запобігання зростанню дефіциту.

Ця зміна приведе Францію у відповідність з її європейськими сусідами, більшість з яких підвищили пенсійний вік до 65 років і старше.

Невдовзі після цього сотні людей зібралися на стихійну акцію протесту на площі Злагоди в центрі Парижа, оскільки профспілки пообіцяли посилити страйки та вуличні демонстрації, що тривають із січня.

У четвер увечері, намагаючись розігнати натовп, поліція застосувала сльозогінний газ, а деякі демонстранти кидали каміння. У низці інших французьких міст, включно з Марселем, також відбулися стихійні акції протесту проти реформи.

У Парижі поліція заарештувала 120 осіб, повідомляє Le Figaro. За повідомленнями, в одній із сутичок із протестувальниками і бунтівниками було поранено поліцейського.

Французькі профспілки закликали до ще одного дня страйків та акцій проти реформи в четвер 23 березня.

Ліві політики назвали крок уряду великою поразкою і ознакою слабкості. Уряд звинуватили в жорстокості та недемократичності.