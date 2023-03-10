Франция и Британия намерены помочь Украине начать контрнаступление — Макрон
Франция и Великобритания намерены помочь Украине начать контрнаступление.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Париже.
— Наше желание в ближайшей перспективе — помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести, — сказал он.
Ранее Сунак заявил, что Франция и Великобритания поддерживают Украину и стремятся предоставить нашим воинам дополнительную поддержку, которая будет иметь решающее значение на поле боя.
По словам политика, война закончится за столом переговоров, но это решение должна принять Украина.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 380-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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